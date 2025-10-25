O que é Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding. Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method. Ideaology (IDEA) token Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android). Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding. Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method. Ideaology (IDEA) token Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Ideaology (IDEA) Site oficial

Previsão de preço do Ideaology (em USD)

Quanto valerá Ideaology (IDEA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ideaology (IDEA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ideaology.

Confira a previsão de preço de Ideaology agora!

IDEA para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Ideaology (IDEA)

Compreender a tokenomics de Ideaology (IDEA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token IDEA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ideaology (IDEA) Quanto vale hoje o Ideaology (IDEA)? O preço ao vivo de IDEA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de IDEA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de IDEA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ideaology? A capitalização de mercado de IDEA é $ 14.24K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de IDEA? O fornecimento circulante de IDEA é de 500.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de IDEA? IDEA atingiu um preço máximo histórico de 0.963831 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de IDEA? IDEA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de IDEA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para IDEA é -- USD . IDEA vai subir ainda este ano? IDEA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do IDEA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Ideaology (IDEA)