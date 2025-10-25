O que é Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know. With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth. ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you're a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

Recurso de Icopax ($IPAX) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Icopax ($IPAX)

Compreender a tokenomics de Icopax ($IPAX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $IPAX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Icopax ($IPAX) Quanto vale hoje o Icopax ($IPAX)? O preço ao vivo de $IPAX em USD é 0.00484682 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de $IPAX para USD? $ 0.00484682 . Confira o O preço atual de $IPAX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Icopax? A capitalização de mercado de $IPAX é $ 1.45M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de $IPAX? O fornecimento circulante de $IPAX é de 300.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $IPAX? $IPAX atingiu um preço máximo histórico de 0.054483 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $IPAX? $IPAX atingiu um preço minímo histórico de 0.00196323 USD . Qual é o volume de negociação de $IPAX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $IPAX é -- USD . $IPAX vai subir ainda este ano? $IPAX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $IPAX para uma análise mais detalhada.

