O que é IAzuki (IAZUKI)

It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: Azuki. Azuki starts with a collection of 10,000 avatars that give you membership access to The Garden: a corner of the internet where artists, builders, and web3 enthusiasts meet to create a decentralized future. Azuki holders receive access to exclusive drops, experiences, and more. In the future, Gate.io plans to support even more top-tier NFT's, so let's see!

Recurso de IAzuki (IAZUKI) Site oficial