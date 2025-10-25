O que é iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions. The "Cake and Eat It Too" Protocol Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions. iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work. Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions. The "Cake and Eat It Too" Protocol Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions. iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de iAero Protocol LIQ (LIQ) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do iAero Protocol LIQ (em USD)

Quanto valerá iAero Protocol LIQ (LIQ) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em iAero Protocol LIQ (LIQ) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para iAero Protocol LIQ.

Confira a previsão de preço de iAero Protocol LIQ agora!

LIQ para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de iAero Protocol LIQ (LIQ)

Compreender a tokenomics de iAero Protocol LIQ (LIQ) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LIQ agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre iAero Protocol LIQ (LIQ) Quanto vale hoje o iAero Protocol LIQ (LIQ)? O preço ao vivo de LIQ em USD é 0.108954 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LIQ para USD? $ 0.108954 . Confira o O preço atual de LIQ para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de iAero Protocol LIQ? A capitalização de mercado de LIQ é $ 1.10M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LIQ? O fornecimento circulante de LIQ é de 10.16M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LIQ? LIQ atingiu um preço máximo histórico de 0.115556 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LIQ? LIQ atingiu um preço minímo histórico de 0.107506 USD . Qual é o volume de negociação de LIQ? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LIQ é -- USD . LIQ vai subir ainda este ano? LIQ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LIQ para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o iAero Protocol LIQ (LIQ)