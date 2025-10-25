Informações de preço de HypurrStrategy (HYPSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00071041 $ 0.00071041 $ 0.00071041 Mínimo 24h $ 0.00098948 $ 0.00098948 $ 0.00098948 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00071041$ 0.00071041 $ 0.00071041 Máximo 24h $ 0.00098948$ 0.00098948 $ 0.00098948 Máximo histórico $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 Menor preço $ 0.00064948$ 0.00064948 $ 0.00064948 Variação de Preço (1h) -2.46% Alteração de Preço (1D) -19.78% Variação de Preço (7d) +21.81% Variação de Preço (7d) +21.81%

O preço em tempo real de HypurrStrategy (HYPSTR) é $0.00079266. Nas últimas 24 horas, HYPSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00071041 e a máxima de $ 0.00098948, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HYPSTR é $ 0.01328556, enquanto o mais baixo é $ 0.00064948.

Em termos de desempenho de curto prazo, HYPSTR variou -2.46% na última hora, -19.78% nas últimas 24 horas e +21.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HypurrStrategy (HYPSTR)

Capitalização de mercado $ 706.79K$ 706.79K $ 706.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 706.79K$ 706.79K $ 706.79K Fornecimento Circulante 892.85M 892.85M 892.85M Fornecimento total 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

A capitalização de mercado atual de HypurrStrategy é $ 706.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HYPSTR é 892.85M, com um fornecimento total de 892847198.64893. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 706.79K.