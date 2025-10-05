Informações de preço de Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 Mínimo 24h $ 35.59 $ 35.59 $ 35.59 Máximo 24h Mínimo 24h $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 Máximo 24h $ 35.59$ 35.59 $ 35.59 Máximo histórico $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Menor preço $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Variação de Preço (1h) -0.49% Alteração de Preço (1D) -4.04% Variação de Preço (7d) +3.97% Variação de Preço (7d) +3.97%

O preço em tempo real de Hypha Staked AVAX (STAVAX) é $33.96. Nas últimas 24 horas, STAVAX foi negociado entre a mínima de $ 33.88 e a máxima de $ 35.59, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STAVAX é $ 67.01, enquanto o mais baixo é $ 16.44.

Em termos de desempenho de curto prazo, STAVAX variou -0.49% na última hora, -4.04% nas últimas 24 horas e +3.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Capitalização de mercado $ 29.17M$ 29.17M $ 29.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.17M$ 29.17M $ 29.17M Fornecimento Circulante 858.73K 858.73K 858.73K Fornecimento total 858,737.0077329379 858,737.0077329379 858,737.0077329379

A capitalização de mercado atual de Hypha Staked AVAX é $ 29.17M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STAVAX é 858.73K, com um fornecimento total de 858737.0077329379. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.17M.