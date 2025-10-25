Informações de preço de Hyperion Staked Aptos (STAPT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 Mínimo 24h $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Máximo 24h $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 Máximo histórico $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Menor preço $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Variação de Preço (1h) -0.70% Alteração de Preço (1D) +1.15% Variação de Preço (7d) +3.49% Variação de Preço (7d) +3.49%

O preço em tempo real de Hyperion Staked Aptos (STAPT) é $3.78. Nas últimas 24 horas, STAPT foi negociado entre a mínima de $ 3.68 e a máxima de $ 3.84, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STAPT é $ 6.5, enquanto o mais baixo é $ 3.29.

Em termos de desempenho de curto prazo, STAPT variou -0.70% na última hora, +1.15% nas últimas 24 horas e +3.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Capitalização de mercado $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Fornecimento Circulante 211.50K 211.50K 211.50K Fornecimento total 13,210,552.8600082 13,210,552.8600082 13,210,552.8600082

A capitalização de mercado atual de Hyperion Staked Aptos é $ 1.31M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STAPT é 211.50K, com um fornecimento total de 13210552.8600082. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 83.27M.