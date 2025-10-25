Informações de preço de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 39.85 $ 39.85 $ 39.85 Mínimo 24h $ 41.63 $ 41.63 $ 41.63 Máximo 24h Mínimo 24h $ 39.85$ 39.85 $ 39.85 Máximo 24h $ 41.63$ 41.63 $ 41.63 Máximo histórico $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Menor preço $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Variação de Preço (1h) +0.81% Alteração de Preço (1D) -1.32% Variação de Preço (7d) +14.33% Variação de Preço (7d) +14.33%

O preço em tempo real de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) é $41.01. Nas últimas 24 horas, HBHYPE foi negociado entre a mínima de $ 39.85 e a máxima de $ 41.63, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HBHYPE é $ 60.1, enquanto o mais baixo é $ 29.65.

Em termos de desempenho de curto prazo, HBHYPE variou +0.81% na última hora, -1.32% nas últimas 24 horas e +14.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Capitalização de mercado $ 33.89M$ 33.89M $ 33.89M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.89M$ 33.89M $ 33.89M Fornecimento Circulante 826.35K 826.35K 826.35K Fornecimento total 826,345.5587257325 826,345.5587257325 826,345.5587257325

A capitalização de mercado atual de Hyperbeat Ultra HYPE é $ 33.89M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HBHYPE é 826.35K, com um fornecimento total de 826345.5587257325. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.89M.