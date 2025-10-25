Informações de preço de Hylo USD (HYUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.998925 Máximo 24h $ 1.003 Máximo histórico $ 1.003 Menor preço $ 0.986187 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) +0.05% Variação de Preço (7d) +0.06%

O preço em tempo real de Hylo USD (HYUSD) é $1. Nas últimas 24 horas, HYUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.998925 e a máxima de $ 1.003, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HYUSD é $ 1.003, enquanto o mais baixo é $ 0.986187.

Em termos de desempenho de curto prazo, HYUSD variou +0.08% na última hora, +0.05% nas últimas 24 horas e +0.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hylo USD (HYUSD)

Capitalização de mercado $ 33.92M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.92M Fornecimento Circulante 33.91M Fornecimento total 33,907,656.89894

A capitalização de mercado atual de Hylo USD é $ 33.92M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HYUSD é 33.91M, com um fornecimento total de 33907656.89894. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.92M.