O que é hushr (HUSHR)

Hushr is an all-in-one on-chain encryption app, powered by AI and built directly on the blockchain. Every chat, post, and crypto transfer happens entirely on-chain. No central servers. No backdoors. No metadata harvesting or surveillance infrastructure. Just pure, encrypted communication executed wallet to wallet. Real-time encryption, powered by adaptive AI, ensures that messages stay private, persistent, and tamper-proof. From private chats to public forums, NFT-holder broadcasts, stealth token transfers, and secure DAO inboxes, Hushr delivers a fully integrated experience with zero reliance on Web2 systems. In-chat smart contract triggers and agent-native interactions make Hushr more than a messenger. It's a programmable communications layer that gives users and communities new ways to coordinate, govern, and transact—without needing to trust any platform, team, or intermediary.

Quanto valerá hushr (HUSHR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em hushr (HUSHR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos?

Compreender a tokenomics de hushr (HUSHR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HUSHR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre hushr (HUSHR) Quanto vale hoje o hushr (HUSHR)? O preço ao vivo de HUSHR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HUSHR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de HUSHR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de hushr? A capitalização de mercado de HUSHR é $ 11.16K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HUSHR? O fornecimento circulante de HUSHR é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HUSHR? HUSHR atingiu um preço máximo histórico de 0.04141756 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HUSHR? HUSHR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de HUSHR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HUSHR é -- USD . HUSHR vai subir ainda este ano? HUSHR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HUSHR para uma análise mais detalhada.

