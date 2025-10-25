O que é Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising. Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls. But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless. They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us. Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete. Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world. The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model. $HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture. We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored. Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless. Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm. Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance. The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away. The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything. The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Recurso de Human 300 (HUMAN)
Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Human 300 (em USD)

Quanto valerá Human 300 (HUMAN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Human 300 (HUMAN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Human 300.

Confira a previsão de preço de Human 300 agora!

HUMAN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Human 300 (HUMAN)

Compreender a tokenomics de Human 300 (HUMAN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HUMAN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Human 300 (HUMAN) Quanto vale hoje o Human 300 (HUMAN)? O preço ao vivo de HUMAN em USD é 0.00000736 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HUMAN para USD? $ 0.00000736 . Confira o O preço atual de HUMAN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Human 300? A capitalização de mercado de HUMAN é $ 6.79K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HUMAN? O fornecimento circulante de HUMAN é de 923.08M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HUMAN? HUMAN atingiu um preço máximo histórico de 0.00236723 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HUMAN? HUMAN atingiu um preço minímo histórico de 0.00000671 USD . Qual é o volume de negociação de HUMAN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HUMAN é -- USD . HUMAN vai subir ainda este ano? HUMAN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HUMAN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Human 300 (HUMAN)