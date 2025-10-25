O preço ao vivo de Human 300 hoje é 0.00000736 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HUMAN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HUMAN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Human 300 hoje é 0.00000736 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HUMAN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HUMAN facilmente na MEXC agora.

Mais sobre HUMAN

Informações sobre preços de HUMAN

Whitepaper de HUMAN

Site oficial do HUMAN

Tokenomics de HUMAN

Previsão de preço de HUMAN

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Human 300

Preço de Human 300 (HUMAN)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 HUMAN para USD

--
----
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Human 300 (HUMAN)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:24:22 (UTC+8)

Informações de preço de Human 300 (HUMAN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0.00000671
$ 0.00000671$ 0.00000671

--

--

-1.32%

-1.32%

O preço em tempo real de Human 300 (HUMAN) é $0.00000736. Nas últimas 24 horas, HUMAN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HUMAN é $ 0.00236723, enquanto o mais baixo é $ 0.00000671.

Em termos de desempenho de curto prazo, HUMAN variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Human 300 (HUMAN)

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

--
----

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

923.08M
923.08M 923.08M

999,999,982.4169964
999,999,982.4169964 999,999,982.4169964

A capitalização de mercado atual de Human 300 é $ 6.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HUMAN é 923.08M, com um fornecimento total de 999999982.4169964. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.36K.

Histórico de preços de Human 300 (HUMAN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Human 300 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Human 300 em USD foi de $ -0.0000071373.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Human 300 em USD foi de $ -0.0000071812.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Human 300 em USD foi de $ -0.0013627315618244747.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ -0.0000071373-96.97%
60 dias$ -0.0000071812-97.57%
90 dias$ -0.0013627315618244747-99.46%

O que é Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Human 300 (HUMAN)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Human 300 (em USD)

Quanto valerá Human 300 (HUMAN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Human 300 (HUMAN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Human 300.

Confira a previsão de preço de Human 300 agora!

HUMAN para moedas locais

Tokenomics de Human 300 (HUMAN)

Compreender a tokenomics de Human 300 (HUMAN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HUMAN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Human 300 (HUMAN)

Quanto vale hoje o Human 300 (HUMAN)?
O preço ao vivo de HUMAN em USD é 0.00000736 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HUMAN para USD?
O preço atual de HUMAN para USD é $ 0.00000736. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Human 300?
A capitalização de mercado de HUMAN é $ 6.79K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HUMAN?
O fornecimento circulante de HUMAN é de 923.08M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HUMAN?
HUMAN atingiu um preço máximo histórico de 0.00236723 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HUMAN?
HUMAN atingiu um preço minímo histórico de 0.00000671 USD.
Qual é o volume de negociação de HUMAN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HUMAN é -- USD.
HUMAN vai subir ainda este ano?
HUMAN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HUMAN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:24:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Human 300 (HUMAN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,669.28
$111,669.28$111,669.28

+1.47%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,940.49
$3,940.49$3,940.49

+1.32%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.06574
$0.06574$0.06574

+81.60%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.98
$194.98$194.98

+2.91%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.4369
$8.4369$8.4369

-56.65%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,940.49
$3,940.49$3,940.49

+1.32%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,669.28
$111,669.28$111,669.28

+1.47%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.98
$194.98$194.98

+2.91%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5496
$2.5496$2.5496

+2.81%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19866
$0.19866$0.19866

+1.91%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.0820
$1.0820$1.0820

+4,228.00%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.0820
$1.0820$1.0820

+4,228.00%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000002479
$0.0000000000000000002479$0.0000000000000000002479

+1,016.66%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005942
$0.0005942$0.0005942

+724.13%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3464
$0.3464$0.3464

+246.40%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2741
$0.2741$0.2741

+174.10%