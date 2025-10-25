Informações de preço de Huey (HUEY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.09% Alteração de Preço (1D) +4.45% Variação de Preço (7d) -7.26% Variação de Preço (7d) -7.26%

O preço em tempo real de Huey (HUEY) é --. Nas últimas 24 horas, HUEY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HUEY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, HUEY variou +0.09% na última hora, +4.45% nas últimas 24 horas e -7.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Huey (HUEY)

Capitalização de mercado $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K Fornecimento Circulante 924.98M 924.98M 924.98M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Huey é $ 11.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HUEY é 924.98M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.38K.