O que é Hornt (HORNT)

Hornt is a token used for Horntswap. Horntswap is a solana dex utilizing jupiter api to return 50% of their fees back to them via hornt token.

Recurso de Hornt (HORNT) Whitepaper Site oficial