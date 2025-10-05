Informações de preço de Horizon (HRZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00587265 $ 0.00587265 $ 0.00587265 Mínimo 24h $ 0.00592035 $ 0.00592035 $ 0.00592035 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00587265$ 0.00587265 $ 0.00587265 Máximo 24h $ 0.00592035$ 0.00592035 $ 0.00592035 Máximo histórico $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Menor preço $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.39% Variação de Preço (7d) -8.64% Variação de Preço (7d) -8.64%

O preço em tempo real de Horizon (HRZ) é $0.00589662. Nas últimas 24 horas, HRZ foi negociado entre a mínima de $ 0.00587265 e a máxima de $ 0.00592035, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HRZ é $ 0.126194, enquanto o mais baixo é $ 0.00524898.

Em termos de desempenho de curto prazo, HRZ variou -- na última hora, +0.39% nas últimas 24 horas e -8.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Horizon (HRZ)

Capitalização de mercado $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.48K$ 56.48K $ 56.48K Fornecimento Circulante 8.58M 8.58M 8.58M Fornecimento total 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

A capitalização de mercado atual de Horizon é $ 50.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HRZ é 8.58M, com um fornecimento total de 9577807.002004618. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.48K.