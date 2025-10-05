O preço ao vivo de Horizon hoje é 0.00589662 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HRZ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HRZ facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Horizon hoje é 0.00589662 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HRZ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HRZ facilmente na MEXC agora.

Preço de Horizon (HRZ)

Preço em tempo real de 1 HRZ para USD

$0.00589662
$0.00589662$0.00589662
+0.30%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Horizon (HRZ)
Última atualização da página: 2025-10-05 09:45:47 (UTC+8)

Informações de preço de Horizon (HRZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00587265
$ 0.00587265$ 0.00587265
Mínimo 24h
$ 0.00592035
$ 0.00592035$ 0.00592035
Máximo 24h

$ 0.00587265
$ 0.00587265$ 0.00587265

$ 0.00592035
$ 0.00592035$ 0.00592035

$ 0.126194
$ 0.126194$ 0.126194

$ 0.00524898
$ 0.00524898$ 0.00524898

--

+0.39%

-8.64%

-8.64%

O preço em tempo real de Horizon (HRZ) é $0.00589662. Nas últimas 24 horas, HRZ foi negociado entre a mínima de $ 0.00587265 e a máxima de $ 0.00592035, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HRZ é $ 0.126194, enquanto o mais baixo é $ 0.00524898.

Em termos de desempenho de curto prazo, HRZ variou -- na última hora, +0.39% nas últimas 24 horas e -8.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Horizon (HRZ)

$ 50.60K
$ 50.60K$ 50.60K

--
----

$ 56.48K
$ 56.48K$ 56.48K

8.58M
8.58M 8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

A capitalização de mercado atual de Horizon é $ 50.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HRZ é 8.58M, com um fornecimento total de 9577807.002004618. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.48K.

Histórico de preços de Horizon (HRZ) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Horizon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Horizon em USD foi de $ +0.0005697597.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Horizon em USD foi de $ -0.0020125405.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Horizon em USD foi de $ -0.017686375428452165.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.39%
30 dias$ +0.0005697597+9.66%
60 dias$ -0.0020125405-34.13%
90 dias$ -0.017686375428452165-74.99%

O que é Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Recurso de Horizon (HRZ)

Previsão de preço do Horizon (em USD)

Tokenomics de Horizon (HRZ)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Horizon (HRZ)

Quanto vale hoje o Horizon (HRZ)?
O preço ao vivo de HRZ em USD é 0.00589662 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HRZ para USD?
O preço atual de HRZ para USD é $ 0.00589662. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Horizon?
A capitalização de mercado de HRZ é $ 50.60K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HRZ?
O fornecimento circulante de HRZ é de 8.58M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HRZ?
HRZ atingiu um preço máximo histórico de 0.126194 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HRZ?
HRZ atingiu um preço minímo histórico de 0.00524898 USD.
Qual é o volume de negociação de HRZ?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HRZ é -- USD.
HRZ vai subir ainda este ano?
HRZ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HRZ para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Horizon (HRZ)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

