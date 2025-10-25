Informações de preço de Honeywell xStock (HONX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 215.78 $ 215.78 $ 215.78 Mínimo 24h $ 222.15 $ 222.15 $ 222.15 Máximo 24h Mínimo 24h $ 215.78$ 215.78 $ 215.78 Máximo 24h $ 222.15$ 222.15 $ 222.15 Máximo histórico $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Menor preço $ 200.73$ 200.73 $ 200.73 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -2.21% Variação de Preço (7d) +6.28% Variação de Preço (7d) +6.28%

O preço em tempo real de Honeywell xStock (HONX) é $216.06. Nas últimas 24 horas, HONX foi negociado entre a mínima de $ 215.78 e a máxima de $ 222.15, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HONX é $ 271.63, enquanto o mais baixo é $ 200.73.

Em termos de desempenho de curto prazo, HONX variou -- na última hora, -2.21% nas últimas 24 horas e +6.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Honeywell xStock (HONX)

Capitalização de mercado $ 217.16K$ 217.16K $ 217.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Fornecimento Circulante 1.01K 1.01K 1.01K Fornecimento total 22,733.1070828 22,733.1070828 22,733.1070828

A capitalização de mercado atual de Honeywell xStock é $ 217.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HONX é 1.01K, com um fornecimento total de 22733.1070828. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.91M.