Informações de preço de Home Depot xStock (HDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 386.3 $ 386.3 $ 386.3 Mínimo 24h $ 390.52 $ 390.52 $ 390.52 Máximo 24h Mínimo 24h $ 386.3$ 386.3 $ 386.3 Máximo 24h $ 390.52$ 390.52 $ 390.52 Máximo histórico $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Menor preço $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +0.20% Variação de Preço (7d) -0.89% Variação de Preço (7d) -0.89%

O preço em tempo real de Home Depot xStock (HDX) é $388.44. Nas últimas 24 horas, HDX foi negociado entre a mínima de $ 386.3 e a máxima de $ 390.52, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HDX é $ 427.69, enquanto o mais baixo é $ 364.56.

Em termos de desempenho de curto prazo, HDX variou +0.01% na última hora, +0.20% nas últimas 24 horas e -0.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Home Depot xStock (HDX)

Capitalização de mercado $ 129.80K$ 129.80K $ 129.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M Fornecimento Circulante 334.16 334.16 334.16 Fornecimento total 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

A capitalização de mercado atual de Home Depot xStock é $ 129.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HDX é 334.16, com um fornecimento total de 21570.30382888. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.38M.