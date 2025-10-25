Informações de preço de Holy Coin (HOLY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00117463 $ 0.00117463 $ 0.00117463 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00117463$ 0.00117463 $ 0.00117463 Máximo histórico $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.20% Alteração de Preço (1D) -8.44% Variação de Preço (7d) -45.07% Variação de Preço (7d) -45.07%

O preço em tempo real de Holy Coin (HOLY) é $0.00104006. Nas últimas 24 horas, HOLY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00117463, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HOLY é $ 0.01553962, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, HOLY variou -0.20% na última hora, -8.44% nas últimas 24 horas e -45.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Holy Coin (HOLY)

Capitalização de mercado $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,959,419.533402 999,959,419.533402 999,959,419.533402

A capitalização de mercado atual de Holy Coin é $ 1.04M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOLY é 999.96M, com um fornecimento total de 999959419.533402. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.04M.