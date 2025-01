O que é Holonus (HLN)

"Holonus is a platform to create an economic zone based on DAO (Decentralized Autonomous Organization). Holonus is a blockchain-based best ecosystem platform for the next generation with a view to creating an economic zone based on the DAO. Holonus participants will be evaluated for their contributions to the Holonus economic zone and will receive legitimate reward through smart contracts. We will realize an economic zone free from a hierarchical structure that forms contemporary society."

