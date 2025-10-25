O que é HoldME Token (HOLDME)

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility. No Promises. Just Action. HoldME's core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we've established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum. Why the Burn Matters – It's a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it's a self-sustaining ecosystem. Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible. We don't stake. We don't redistribute. We don't inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible. The result isn't speculation. It's accountability.

Recurso de HoldME Token (HOLDME) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do HoldME Token (em USD)

Quanto valerá HoldME Token (HOLDME) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em HoldME Token (HOLDME) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para HoldME Token.

Confira a previsão de preço de HoldME Token agora!

HOLDME para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de HoldME Token (HOLDME)

Compreender a tokenomics de HoldME Token (HOLDME) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HOLDME agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre HoldME Token (HOLDME) Quanto vale hoje o HoldME Token (HOLDME)? O preço ao vivo de HOLDME em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HOLDME para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de HOLDME para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de HoldME Token? A capitalização de mercado de HOLDME é $ 136.90K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HOLDME? O fornecimento circulante de HOLDME é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HOLDME? HOLDME atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HOLDME? HOLDME atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de HOLDME? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HOLDME é -- USD . HOLDME vai subir ainda este ano? HOLDME pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HOLDME para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o HoldME Token (HOLDME)