Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden "$ZZZ" necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

Compreender a tokenomics de Hold Sloth (ZZZ) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ZZZ agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Hold Sloth (ZZZ) Quanto vale hoje o Hold Sloth (ZZZ)? O preço ao vivo de ZZZ em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ZZZ para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ZZZ para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Hold Sloth? A capitalização de mercado de ZZZ é $ 8.52K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ZZZ? O fornecimento circulante de ZZZ é de 843.15M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZZZ? ZZZ atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZZZ? ZZZ atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ZZZ? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZZZ é -- USD . ZZZ vai subir ainda este ano? ZZZ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZZZ para uma análise mais detalhada.

