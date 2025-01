O que é Hokkaido Ken (DOKEN)

Hokkaido is an Ethereum meme token inspired by the charming and resilient Japanese dog breed native to the Hokkaido region. Celebrating the spirit of these loyal and adventurous canines, this token combines the playful world of meme culture with the rich heritage of Japan's beloved dogs. Perfect for dog lovers and crypto enthusiasts alike, Hokkaido offers a unique and delightful addition to your digital asset collection. Embrace the spirit of Hokkaido and join the pack today!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Hokkaido Ken (DOKEN) Site oficial