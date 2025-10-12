Tokenomics de HLP0 (HLP0)

Descubra informações essenciais sobre HLP0 (HLP0), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 04:59:19 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de HLP0 (HLP0)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de HLP0 (HLP0), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 504.46K
$ 504.46K
Fornecimento total:
$ 494.17K
$ 494.17K
Fornecimento circulante:
$ 494.17K
$ 494.17K
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 504.46K
$ 504.46K
Máximo histórico:
$ 1.27
$ 1.27
Mínimo histórico:
$ 0.72955
$ 0.72955
Preço atual:
$ 1.025
$ 1.025

Informação sobre HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

Site oficial:
https://www.hlp0.to/earn

Tokenomics de HLP0 (HLP0): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de HLP0 (HLP0) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens HLP0 que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens HLP0 podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do HLP0, explore o preço em tempo real do token HLP0!

Previsão de preço de HLP0

Quer saber para onde o HLP0 pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do HLP0 combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

