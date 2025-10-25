Informações de preço de HLP0 (HLP0) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Mínimo 24h $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Máximo 24h $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Máximo histórico $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Menor preço $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Variação de Preço (1h) -0.13% Alteração de Preço (1D) +0.50% Variação de Preço (7d) -0.08% Variação de Preço (7d) -0.08%

O preço em tempo real de HLP0 (HLP0) é $1.027. Nas últimas 24 horas, HLP0 foi negociado entre a mínima de $ 1.021 e a máxima de $ 1.032, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HLP0 é $ 1.27, enquanto o mais baixo é $ 0.72955.

Em termos de desempenho de curto prazo, HLP0 variou -0.13% na última hora, +0.50% nas últimas 24 horas e -0.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HLP0 (HLP0)

Capitalização de mercado $ 445.27K$ 445.27K $ 445.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 445.27K$ 445.27K $ 445.27K Fornecimento Circulante 433.29K 433.29K 433.29K Fornecimento total 433,286.358737 433,286.358737 433,286.358737

A capitalização de mercado atual de HLP0 é $ 445.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HLP0 é 433.29K, com um fornecimento total de 433286.358737. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 445.27K.