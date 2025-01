O que é Hiveterminal (HVN)

Hive Coin is a cryptocurrency, with the new blockchain technology and smart contracts, companies no longer need centralized intermediaries for transactions or financing. The blockchain grants absolute transparency, integrity and immutability of the data stored in the system. Hive coins are used to make demands on factoring companies, who can then compensate them. This process uses the blockchain, which offers a high level of security for all transactions. All seller and borrower data is cryptographically secured in this system.

