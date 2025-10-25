Informações de preço de HITDEX (HIT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.72% Alteração de Preço (1D) -14.30% Variação de Preço (7d) -6.86% Variação de Preço (7d) -6.86%

O preço em tempo real de HITDEX (HIT) é --. Nas últimas 24 horas, HIT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HIT é $ 0.00189769, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, HIT variou -0.72% na última hora, -14.30% nas últimas 24 horas e -6.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HITDEX (HIT)

Capitalização de mercado $ 51.80K$ 51.80K $ 51.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.31K$ 130.31K $ 130.31K Fornecimento Circulante 395.83M 395.83M 395.83M Fornecimento total 995,834,792.4830385 995,834,792.4830385 995,834,792.4830385

A capitalização de mercado atual de HITDEX é $ 51.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HIT é 395.83M, com um fornecimento total de 995834792.4830385. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.31K.