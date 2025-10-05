O que é Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first "equity token" that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Hermes AI Investment Fund (HERMES) Quanto vale hoje o Hermes AI Investment Fund (HERMES)? O preço ao vivo de HERMES em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HERMES para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de HERMES para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Hermes AI Investment Fund? A capitalização de mercado de HERMES é $ 72.20K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HERMES? O fornecimento circulante de HERMES é de 896.14B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HERMES? HERMES atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HERMES? HERMES atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de HERMES? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HERMES é -- USD . HERMES vai subir ainda este ano? HERMES pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HERMES para uma análise mais detalhada.

