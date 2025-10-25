Informações de preço de Hemi Bitcoin (HEMIBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 109,803 $ 109,803 $ 109,803 Mínimo 24h $ 111,946 $ 111,946 $ 111,946 Máximo 24h Mínimo 24h $ 109,803$ 109,803 $ 109,803 Máximo 24h $ 111,946$ 111,946 $ 111,946 Máximo histórico $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Menor preço $ 104,795$ 104,795 $ 104,795 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.03% Variação de Preço (7d) +4.39% Variação de Preço (7d) +4.39%

O preço em tempo real de Hemi Bitcoin (HEMIBTC) é $111,435. Nas últimas 24 horas, HEMIBTC foi negociado entre a mínima de $ 109,803 e a máxima de $ 111,946, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HEMIBTC é $ 125,574, enquanto o mais baixo é $ 104,795.

Em termos de desempenho de curto prazo, HEMIBTC variou -0.00% na última hora, -0.03% nas últimas 24 horas e +4.39% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Capitalização de mercado $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Fornecimento Circulante 44.52 44.52 44.52 Fornecimento total 44.52042322 44.52042322 44.52042322

A capitalização de mercado atual de Hemi Bitcoin é $ 4.96M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HEMIBTC é 44.52, com um fornecimento total de 44.52042322. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.96M.