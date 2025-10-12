Tokenomics de Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH)
hsETH is a wrapped, yield-accruing version of ETHx, Stader Labs’ liquid-staking token, issued natively on the Haven1 Layer-1 network. When a user deposits ETH into the on-chain StaderHavenStakingManager contract, that ETH is delegated to Stader’s distributed validator set; the manager receives ETHx on Ethereum main-net and immediately mints an equal amount of hsETH on Haven1. Each hsETH remains fully collateralised 1 : 1 by ETHx held in the manager contract and can be burned to redeem the underlying ETHx (and therefore the staked ETH principal plus staking rewards) at any time. The token brings ETH staking yield to Haven1 while enabling zero gas DeFi, swaps and collateralisation.
Tokenomics de Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens HSETH que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens HSETH podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
