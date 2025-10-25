Informações de preço de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 110,250 Máximo 24h $ 110,883 Máximo histórico $ 128,529 Menor preço $ 81,202 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.57% Variação de Preço (7d) +4.20%

O preço em tempo real de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) é $110,883. Nas últimas 24 horas, HCBBTC foi negociado entre a mínima de $ 110,250 e a máxima de $ 110,883, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HCBBTC é $ 128,529, enquanto o mais baixo é $ 81,202.

Em termos de desempenho de curto prazo, HCBBTC variou -- na última hora, +0.57% nas últimas 24 horas e +4.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Capitalização de mercado $ 16.98K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.98K Fornecimento Circulante 0.15 Fornecimento total 0.15313892

A capitalização de mercado atual de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC é $ 16.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HCBBTC é 0.15, com um fornecimento total de 0.15313892. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.98K.