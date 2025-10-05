Informações de preço de HashTensor (SN16) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.818015 Máximo 24h $ 0.879255 Máximo histórico $ 4.08 Menor preço $ 0.687579 Variação de Preço (1h) -0.50% Alteração de Preço (1D) +5.24% Variação de Preço (7d) +20.08%

O preço em tempo real de HashTensor (SN16) é $0.861472. Nas últimas 24 horas, SN16 foi negociado entre a mínima de $ 0.818015 e a máxima de $ 0.879255, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN16 é $ 4.08, enquanto o mais baixo é $ 0.687579.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN16 variou -0.50% na última hora, +5.24% nas últimas 24 horas e +20.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HashTensor (SN16)

Capitalização de mercado $ 2.37M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.37M Fornecimento Circulante 2.75M Fornecimento total 2,753,779.693506772

A capitalização de mercado atual de HashTensor é $ 2.37M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN16 é 2.75M, com um fornecimento total de 2753779.693506772. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.37M.