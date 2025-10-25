Informações de preço de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 38.98 Mínimo 24h $ 40.9 Máximo 24h Máximo histórico $ 59.64 Menor preço $ 29.77 Variação de Preço (1h) +0.96% Alteração de Preço (1D) -1.04% Variação de Preço (7d) +14.53%

O preço em tempo real de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) é $40.19. Nas últimas 24 horas, HAKHYPE foi negociado entre a mínima de $ 38.98 e a máxima de $ 40.9, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HAKHYPE é $ 59.64, enquanto o mais baixo é $ 29.77.

Em termos de desempenho de curto prazo, HAKHYPE variou +0.96% na última hora, -1.04% nas últimas 24 horas e +14.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Capitalização de mercado $ 5.67M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.67M Fornecimento Circulante 141.06K Fornecimento total 141,059.233888159

A capitalização de mercado atual de Harmonix kHYPE é $ 5.67M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAKHYPE é 141.06K, com um fornecimento total de 141059.233888159. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.67M.