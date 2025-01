O que é Halving (HALVING)

$Halving is a memecoin inspired by the Halving occurring every 4 years. The Bitcoin Halving represents to the entire crypto sphere the eagerly anticipated beginning of each bull cycle, where Satoshi Nakamoto's Bitcoin ninja dev team is metaphorically cutting slices of Bitcoin. Our token, $HALVING, encapsulates the excitement and momentum of this event, aiming to bring the spirit of the Halving to a broader audience.

