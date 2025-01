O que é HaloDAO (RNBW)

HaloDAO is driving liquidity to regional, asset backed stablecoins by building a stablecoin optimized AMM and stablecoin focused Lending Market and linkages with existing wallets and exchanges around the world. With a greater supply of region specific stablecoins, users will be able to access the permissionless Decentralised Finance (DeFi) economy, thereby lowering the barrier to individual financial participation in a region of the world with a high potential of growth and impact.

