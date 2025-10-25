Informações de preço de Halo (HLO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.04466995$ 0.04466995 $ 0.04466995 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -13.87% Variação de Preço (7d) -13.87%

O preço em tempo real de Halo (HLO) é --. Nas últimas 24 horas, HLO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HLO é $ 0.04466995, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, HLO variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -13.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Halo (HLO)

Capitalização de mercado $ 49.37K$ 49.37K $ 49.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 497.93K$ 497.93K $ 497.93K Fornecimento Circulante 208.21M 208.21M 208.21M Fornecimento total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Halo é $ 49.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HLO é 208.21M, com um fornecimento total de 2100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 497.93K.