Informações de preço de haHYPE (HAHYPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 39.12 $ 39.12 $ 39.12 Mínimo 24h $ 41.15 $ 41.15 $ 41.15 Máximo 24h Mínimo 24h $ 39.12$ 39.12 $ 39.12 Máximo 24h $ 41.15$ 41.15 $ 41.15 Máximo histórico $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Menor preço $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Variação de Preço (1h) +0.64% Alteração de Preço (1D) -2.48% Variação de Preço (7d) +13.70% Variação de Preço (7d) +13.70%

O preço em tempo real de haHYPE (HAHYPE) é $40.12. Nas últimas 24 horas, HAHYPE foi negociado entre a mínima de $ 39.12 e a máxima de $ 41.15, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HAHYPE é $ 59.84, enquanto o mais baixo é $ 14.81.

Em termos de desempenho de curto prazo, HAHYPE variou +0.64% na última hora, -2.48% nas últimas 24 horas e +13.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de haHYPE (HAHYPE)

Capitalização de mercado $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Fornecimento Circulante 105.06K 105.06K 105.06K Fornecimento total 105,057.2311390142 105,057.2311390142 105,057.2311390142

A capitalização de mercado atual de haHYPE é $ 4.21M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAHYPE é 105.06K, com um fornecimento total de 105057.2311390142. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.21M.