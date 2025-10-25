Informações de preço de Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.240074 $ 0.240074 $ 0.240074 Mínimo 24h $ 0.257922 $ 0.257922 $ 0.257922 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.240074$ 0.240074 $ 0.240074 Máximo 24h $ 0.257922$ 0.257922 $ 0.257922 Máximo histórico $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Menor preço $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Variação de Preço (1h) +0.35% Alteração de Preço (1D) +1.20% Variação de Preço (7d) +18.73% Variação de Preço (7d) +18.73%

O preço em tempo real de Haedal Staked WAL (HAWAL) é $0.251553. Nas últimas 24 horas, HAWAL foi negociado entre a mínima de $ 0.240074 e a máxima de $ 0.257922, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HAWAL é $ 0.455937, enquanto o mais baixo é $ 0.129313.

Em termos de desempenho de curto prazo, HAWAL variou +0.35% na última hora, +1.20% nas últimas 24 horas e +18.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Haedal Staked WAL (HAWAL)

Capitalização de mercado $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K Fornecimento Circulante 160.00K 160.00K 160.00K Fornecimento total 160,000.0 160,000.0 160,000.0

A capitalização de mercado atual de Haedal Staked WAL é $ 40.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAWAL é 160.00K, com um fornecimento total de 160000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.25K.