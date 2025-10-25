Informações de preço de Habitat (HABITAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.087017 $ 0.087017 $ 0.087017 Mínimo 24h $ 0.091935 $ 0.091935 $ 0.091935 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.087017$ 0.087017 $ 0.087017 Máximo 24h $ 0.091935$ 0.091935 $ 0.091935 Máximo histórico $ 0.173107$ 0.173107 $ 0.173107 Menor preço $ 0.04370948$ 0.04370948 $ 0.04370948 Variação de Preço (1h) -0.08% Alteração de Preço (1D) +3.00% Variação de Preço (7d) +5.32% Variação de Preço (7d) +5.32%

O preço em tempo real de Habitat (HABITAT) é $0.091853. Nas últimas 24 horas, HABITAT foi negociado entre a mínima de $ 0.087017 e a máxima de $ 0.091935, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HABITAT é $ 0.173107, enquanto o mais baixo é $ 0.04370948.

Em termos de desempenho de curto prazo, HABITAT variou -0.08% na última hora, +3.00% nas últimas 24 horas e +5.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Habitat (HABITAT)

Capitalização de mercado $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Fornecimento Circulante 73.56M 73.56M 73.56M Fornecimento total 99,999,839.802692 99,999,839.802692 99,999,839.802692

A capitalização de mercado atual de Habitat é $ 6.76M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HABITAT é 73.56M, com um fornecimento total de 99999839.802692. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.18M.