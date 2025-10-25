Informações de preço de Gut Says (GUT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.88% Alteração de Preço (1D) -28.28% Variação de Preço (7d) +91.07% Variação de Preço (7d) +91.07%

O preço em tempo real de Gut Says (GUT) é --. Nas últimas 24 horas, GUT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GUT é $ 0.00106126, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GUT variou -1.88% na última hora, -28.28% nas últimas 24 horas e +91.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gut Says (GUT)

Capitalização de mercado $ 269.87K$ 269.87K $ 269.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 269.87K$ 269.87K $ 269.87K Fornecimento Circulante 946.33M 946.33M 946.33M Fornecimento total 946,326,696.148781 946,326,696.148781 946,326,696.148781

A capitalização de mercado atual de Gut Says é $ 269.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GUT é 946.33M, com um fornecimento total de 946326696.148781. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 269.87K.