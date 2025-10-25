Informações de preço de Gugo (GUGO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00134707 $ 0.00134707 $ 0.00134707 Mínimo 24h $ 0.00143004 $ 0.00143004 $ 0.00143004 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00134707$ 0.00134707 $ 0.00134707 Máximo 24h $ 0.00143004$ 0.00143004 $ 0.00143004 Máximo histórico $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Menor preço $ 0.00134707$ 0.00134707 $ 0.00134707 Variação de Preço (1h) +0.60% Alteração de Preço (1D) -1.41% Variação de Preço (7d) -31.26% Variação de Preço (7d) -31.26%

O preço em tempo real de Gugo (GUGO) é $0.00139071. Nas últimas 24 horas, GUGO foi negociado entre a mínima de $ 0.00134707 e a máxima de $ 0.00143004, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GUGO é $ 0.0146709, enquanto o mais baixo é $ 0.00134707.

Em termos de desempenho de curto prazo, GUGO variou +0.60% na última hora, -1.41% nas últimas 24 horas e -31.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gugo (GUGO)

Capitalização de mercado $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Fornecimento Circulante 990.10M 990.10M 990.10M Fornecimento total 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

A capitalização de mercado atual de Gugo é $ 1.38M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GUGO é 990.10M, com um fornecimento total de 990098452.894598. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.38M.