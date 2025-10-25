O que é Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets. Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Guardian Token (GUARDIAN) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Guardian Token (em USD)

Quanto valerá Guardian Token (GUARDIAN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Guardian Token (GUARDIAN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Guardian Token.

Confira a previsão de preço de Guardian Token agora!

GUARDIAN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Guardian Token (GUARDIAN)

Compreender a tokenomics de Guardian Token (GUARDIAN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GUARDIAN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Guardian Token (GUARDIAN) Quanto vale hoje o Guardian Token (GUARDIAN)? O preço ao vivo de GUARDIAN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GUARDIAN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de GUARDIAN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Guardian Token? A capitalização de mercado de GUARDIAN é $ 393.70K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GUARDIAN? O fornecimento circulante de GUARDIAN é de 693.31M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GUARDIAN? GUARDIAN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GUARDIAN? GUARDIAN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de GUARDIAN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GUARDIAN é -- USD . GUARDIAN vai subir ainda este ano? GUARDIAN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GUARDIAN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Guardian Token (GUARDIAN)