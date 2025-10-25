Informações de preço de GT3 Finance (GT3) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00565741 $ 0.00565741 $ 0.00565741 Mínimo 24h $ 0.00568827 $ 0.00568827 $ 0.00568827 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00565741$ 0.00565741 $ 0.00565741 Máximo 24h $ 0.00568827$ 0.00568827 $ 0.00568827 Máximo histórico $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 Menor preço $ 0.00565763$ 0.00565763 $ 0.00565763 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.52% Variação de Preço (7d) -4.00% Variação de Preço (7d) -4.00%

O preço em tempo real de GT3 Finance (GT3) é $0.00565764. Nas últimas 24 horas, GT3 foi negociado entre a mínima de $ 0.00565741 e a máxima de $ 0.00568827, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GT3 é $ 0.00811755, enquanto o mais baixo é $ 0.00565763.

Em termos de desempenho de curto prazo, GT3 variou -0.00% na última hora, -0.52% nas últimas 24 horas e -4.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GT3 Finance (GT3)

Capitalização de mercado $ 884.74K$ 884.74K $ 884.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 884.74K$ 884.74K $ 884.74K Fornecimento Circulante 156.38M 156.38M 156.38M Fornecimento total 156,382,804.4696752 156,382,804.4696752 156,382,804.4696752

A capitalização de mercado atual de GT3 Finance é $ 884.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GT3 é 156.38M, com um fornecimento total de 156382804.4696752. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 884.74K.