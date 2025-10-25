Informações de preço de GRONKE (GRONKE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00006293 $ 0.00006293 $ 0.00006293 Mínimo 24h $ 0.00006501 $ 0.00006501 $ 0.00006501 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00006293$ 0.00006293 $ 0.00006293 Máximo 24h $ 0.00006501$ 0.00006501 $ 0.00006501 Máximo histórico $ 0.00027742$ 0.00027742 $ 0.00027742 Menor preço $ 0.00006029$ 0.00006029 $ 0.00006029 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -1.94% Variação de Preço (7d) -0.14% Variação de Preço (7d) -0.14%

O preço em tempo real de GRONKE (GRONKE) é $0.00006317. Nas últimas 24 horas, GRONKE foi negociado entre a mínima de $ 0.00006293 e a máxima de $ 0.00006501, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GRONKE é $ 0.00027742, enquanto o mais baixo é $ 0.00006029.

Em termos de desempenho de curto prazo, GRONKE variou -- na última hora, -1.94% nas últimas 24 horas e -0.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GRONKE (GRONKE)

Capitalização de mercado $ 43.45K$ 43.45K $ 43.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.45K$ 43.45K $ 43.45K Fornecimento Circulante 687.85M 687.85M 687.85M Fornecimento total 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895

A capitalização de mercado atual de GRONKE é $ 43.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GRONKE é 687.85M, com um fornecimento total de 687854088.5446895. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.45K.