Informações de preço de GROKCHAIN (GROKCHAIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00299593$ 0.00299593 $ 0.00299593 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.37% Alteração de Preço (1D) -0.96% Variação de Preço (7d) +6.13% Variação de Preço (7d) +6.13%

O preço em tempo real de GROKCHAIN (GROKCHAIN) é --. Nas últimas 24 horas, GROKCHAIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GROKCHAIN é $ 0.00299593, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GROKCHAIN variou -0.37% na última hora, -0.96% nas últimas 24 horas e +6.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Capitalização de mercado $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Fornecimento Circulante 999.47M 999.47M 999.47M Fornecimento total 999,469,458.956168 999,469,458.956168 999,469,458.956168

A capitalização de mercado atual de GROKCHAIN é $ 12.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GROKCHAIN é 999.47M, com um fornecimento total de 999469458.956168. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.86K.