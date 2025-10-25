Informações de preço de GROKAN APP (GROKAN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.37% Alteração de Preço (1D) -0.51% Variação de Preço (7d) -1.12% Variação de Preço (7d) -1.12%

O preço em tempo real de GROKAN APP (GROKAN) é --. Nas últimas 24 horas, GROKAN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GROKAN é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GROKAN variou -0.37% na última hora, -0.51% nas últimas 24 horas e -1.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GROKAN APP (GROKAN)

Capitalização de mercado $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K Fornecimento Circulante 999.53M 999.53M 999.53M Fornecimento total 999,525,685.078736 999,525,685.078736 999,525,685.078736

A capitalização de mercado atual de GROKAN APP é $ 8.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GROKAN é 999.53M, com um fornecimento total de 999525685.078736. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.17K.