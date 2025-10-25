Informações de preço de GrandpaTrenchLive (GRAMPS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.22% Alteração de Preço (1D) +0.81% Variação de Preço (7d) +4.22% Variação de Preço (7d) +4.22%

O preço em tempo real de GrandpaTrenchLive (GRAMPS) é --. Nas últimas 24 horas, GRAMPS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GRAMPS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GRAMPS variou +0.22% na última hora, +0.81% nas últimas 24 horas e +4.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Capitalização de mercado $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K Fornecimento Circulante 999.31M 999.31M 999.31M Fornecimento total 999,312,164.544994 999,312,164.544994 999,312,164.544994

A capitalização de mercado atual de GrandpaTrenchLive é $ 6.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GRAMPS é 999.31M, com um fornecimento total de 999312164.544994. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.44K.