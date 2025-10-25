O que é Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players' journeys whether they're building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Grand Gangsta City ($GGC) Quanto vale hoje o Grand Gangsta City ($GGC)? O preço ao vivo de $GGC em USD é 0.00219624 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de $GGC para USD? $ 0.00219624 . Confira o O preço atual de $GGC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Grand Gangsta City? A capitalização de mercado de $GGC é $ 2.02M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de $GGC? O fornecimento circulante de $GGC é de 918.25M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $GGC? $GGC atingiu um preço máximo histórico de 0.01587433 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $GGC? $GGC atingiu um preço minímo histórico de 0.00179572 USD . Qual é o volume de negociação de $GGC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $GGC é -- USD . $GGC vai subir ainda este ano? $GGC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $GGC para uma análise mais detalhada.

