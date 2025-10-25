Informações de preço de Goth16z (G16Z) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.56% Alteração de Preço (1D) -4.77% Variação de Preço (7d) -16.67% Variação de Preço (7d) -16.67%

O preço em tempo real de Goth16z (G16Z) é --. Nas últimas 24 horas, G16Z foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de G16Z é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, G16Z variou -0.56% na última hora, -4.77% nas últimas 24 horas e -16.67% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Goth16z (G16Z)

Capitalização de mercado $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Fornecimento Circulante 999.60M 999.60M 999.60M Fornecimento total 999,596,878.3062769 999,596,878.3062769 999,596,878.3062769

A capitalização de mercado atual de Goth16z é $ 8.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de G16Z é 999.60M, com um fornecimento total de 999596878.3062769. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.23K.