Informações de preço de Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.37% Alteração de Preço (1D) -4.73% Variação de Preço (7d) +39.47% Variação de Preço (7d) +39.47%

O preço em tempo real de Gorbagana Daemon (OSCAR) é --. Nas últimas 24 horas, OSCAR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OSCAR é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, OSCAR variou -0.37% na última hora, -4.73% nas últimas 24 horas e +39.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gorbagana Daemon (OSCAR)

Capitalização de mercado $ 39.49K$ 39.49K $ 39.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.49K$ 39.49K $ 39.49K Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,897,865.650565 999,897,865.650565 999,897,865.650565

A capitalização de mercado atual de Gorbagana Daemon é $ 39.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OSCAR é 999.90M, com um fornecimento total de 999897865.650565. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.49K.