O preço ao vivo de Golden Donkey hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GDK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GDK facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Golden Donkey hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GDK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GDK facilmente na MEXC agora.

Mais sobre GDK

Informações sobre preços de GDK

Site oficial do GDK

Tokenomics de GDK

Previsão de preço de GDK

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Golden Donkey

Preço de Golden Donkey (GDK)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 GDK para USD

$0.00011674
$0.00011674$0.00011674
-0.20%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Golden Donkey (GDK)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:21:05 (UTC+8)

Informações de preço de Golden Donkey (GDK) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.84%

-0.16%

+41.29%

+41.29%

O preço em tempo real de Golden Donkey (GDK) é --. Nas últimas 24 horas, GDK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GDK é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GDK variou +1.84% na última hora, -0.16% nas últimas 24 horas e +41.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Golden Donkey (GDK)

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Golden Donkey é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GDK é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.17M.

Histórico de preços de Golden Donkey (GDK) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Golden Donkey em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Golden Donkey em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Golden Donkey em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Golden Donkey em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.16%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Golden Donkey (GDK)

Site oficial

Previsão de preço do Golden Donkey (em USD)

Quanto valerá Golden Donkey (GDK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Golden Donkey (GDK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Golden Donkey.

Confira a previsão de preço de Golden Donkey agora!

GDK para moedas locais

Tokenomics de Golden Donkey (GDK)

Compreender a tokenomics de Golden Donkey (GDK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GDK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Golden Donkey (GDK)

Quanto vale hoje o Golden Donkey (GDK)?
O preço ao vivo de GDK em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GDK para USD?
O preço atual de GDK para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Golden Donkey?
A capitalização de mercado de GDK é $ 1.17M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GDK?
O fornecimento circulante de GDK é de 10.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GDK?
GDK atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GDK?
GDK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de GDK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GDK é -- USD.
GDK vai subir ainda este ano?
GDK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GDK para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:21:05 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Golden Donkey (GDK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,600.15
$111,600.15$111,600.15

+1.41%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,937.84
$3,937.84$3,937.84

+1.25%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.06550
$0.06550$0.06550

+80.93%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.68
$194.68$194.68

+2.76%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.3522
$8.3522$8.3522

-57.09%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,937.84
$3,937.84$3,937.84

+1.25%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,600.15
$111,600.15$111,600.15

+1.41%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.68
$194.68$194.68

+2.76%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5480
$2.5480$2.5480

+2.75%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19845
$0.19845$0.19845

+1.81%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.0502
$1.0502$1.0502

+4,100.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.0502
$1.0502$1.0502

+4,100.80%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000002499
$0.0000000000000000002499$0.0000000000000000002499

+1,025.67%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0006076
$0.0006076$0.0006076

+742.71%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3485
$0.3485$0.3485

+248.50%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2705
$0.2705$0.2705

+170.50%