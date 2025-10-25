Informações de preço de Gold xStock (GLDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 375.09 $ 375.09 $ 375.09 Mínimo 24h $ 381.83 $ 381.83 $ 381.83 Máximo 24h Mínimo 24h $ 375.09$ 375.09 $ 375.09 Máximo 24h $ 381.83$ 381.83 $ 381.83 Máximo histórico $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 Menor preço $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) +1.47% Variação de Preço (7d) -0.99% Variação de Preço (7d) -0.99%

O preço em tempo real de Gold xStock (GLDX) é $380.63. Nas últimas 24 horas, GLDX foi negociado entre a mínima de $ 375.09 e a máxima de $ 381.83, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GLDX é $ 4,340.05, enquanto o mais baixo é $ 300.95.

Em termos de desempenho de curto prazo, GLDX variou +0.02% na última hora, +1.47% nas últimas 24 horas e -0.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gold xStock (GLDX)

Capitalização de mercado $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M Fornecimento Circulante 4.04K 4.04K 4.04K Fornecimento total 24,899.98121708 24,899.98121708 24,899.98121708

A capitalização de mercado atual de Gold xStock é $ 1.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GLDX é 4.04K, com um fornecimento total de 24899.98121708. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.48M.